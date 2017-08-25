Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м

ТАСС, 25 августа. Российские пловцы Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев завоевали бронзу в кролевой эстафете 4х200 метров на Универсиаде в Тайбэе. Они показали время 7 минут 13,47 секунды.

Первое место заняли японцы (7.08,45), второе - американцы (7.12,19).

Всего в активе сборной России теперь 63 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко