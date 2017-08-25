Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м

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ТАСС, 25 августа. Российские пловцы Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев завоевали бронзу в кролевой эстафете 4х200 метров на Универсиаде в Тайбэе. Они показали время 7 минут 13,47 секунды.
Первое место заняли японцы (7.08,45), второе - американцы (7.12,19).
Всего в активе сборной России теперь 63 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых.
Универсиада завершится 30 августа.
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|Команды
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко