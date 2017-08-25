"Уфа-Алиса" получила 5 млн рублей для участия в чемпионате России по гандболу

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женский гандбольный клуб "Уфа-Алиса" получил от Фонда социальных целевых программ при правительстве Республики Башкортостан 5 млн рублей, которые позволят команде заявиться для участия в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил в клубе.

В четверг спортивный директор "Уфы-Алисы" Талгат Зайнуллин сообщил ТАСС, что клуб может отказаться от выступления в чемпионате России, поскольку у него нет 450 тыс. рублей для оплаты вступительного взноса для участия в турнире. Деньги клуб должен был перечислить до 25 августа, Федерация гандбола России дала ему отсрочку до 31-го числа.

"Сегодня нам перевели 5 миллионов рублей", - сообщили в клубе.

В суперлиге "Уфа-Алиса" выступала в период с 2004 до 2009 год, покинуть элитный дивизион клуб был вынужден по финансовым причинам. Вернуться в число сильнейших "Уфа- Алиса" смогла в 2015 году.