"Уфа-Алиса" получила 5 млн рублей для участия в чемпионате России по гандболу

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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женский гандбольный клуб "Уфа-Алиса" получил от Фонда социальных целевых программ при правительстве Республики Башкортостан 5 млн рублей, которые позволят команде заявиться для участия в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил в клубе.
В четверг спортивный директор "Уфы-Алисы" Талгат Зайнуллин сообщил ТАСС, что клуб может отказаться от выступления в чемпионате России, поскольку у него нет 450 тыс. рублей для оплаты вступительного взноса для участия в турнире. Деньги клуб должен был перечислить до 25 августа, Федерация гандбола России дала ему отсрочку до 31-го числа.
"Сегодня нам перевели 5 миллионов рублей", - сообщили в клубе.
В суперлиге "Уфа-Алиса" выступала в период с 2004 до 2009 год, покинуть элитный дивизион клуб был вынужден по финансовым причинам. Вернуться в число сильнейших "Уфа- Алиса" смогла в 2015 году.