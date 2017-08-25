Российские футболисты уступили команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады

ТАСС, 25 августа. Сборная России по футболу уступила команде Уругвая со счетом 0:1 в четвертьфинальном матче на Универсиаде в Тайбэе.

Единственный гол в матче забил Хуан Ойенард (76-я минута).

В других четвертьфиналах французы победили аргентинцев (1:0), японцы - итальянцев (6:0), мексиканцы - украинцев (2:0).

Финальный матч пройдет 29 августа.