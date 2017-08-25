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Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге Европы

Спорт
25 августа, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По мнению президента московского клуба, все соперники в группе по силам "Локомотиву"

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Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" досталась ровная группа в Лиге Европы, все соперники команде по силам. Такое мнение высказал президент железнодорожников Илья Геркус, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Локомотив" сыграет в группе F с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином".

"Группа - ровная, соперники - по силам, надо просто играть на своем уровне и добиваться результата, - сказал Геркус. - Итоги жеребьевки это не только спортивная составляющая. Болельщики смогут посетить интересные города, страны, узнать новое о культуре народов. Лига Европы совсем близко, и мы с надеждой смотрим в будущее".

В первом туре 14 сентября "Локомотив" на выезде встретится с "Копенгагеном".

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