Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге Европы

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Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" досталась ровная группа в Лиге Европы, все соперники команде по силам. Такое мнение высказал президент железнодорожников Илья Геркус, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
"Локомотив" сыграет в группе F с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином".
"Группа - ровная, соперники - по силам, надо просто играть на своем уровне и добиваться результата, - сказал Геркус. - Итоги жеребьевки это не только спортивная составляющая. Болельщики смогут посетить интересные города, страны, узнать новое о культуре народов. Лига Европы совсем близко, и мы с надеждой смотрим в будущее".
В первом туре 14 сентября "Локомотив" на выезде встретится с "Копенгагеном".