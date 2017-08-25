Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге Европы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" досталась ровная группа в Лиге Европы, все соперники команде по силам. Такое мнение высказал президент железнодорожников Илья Геркус, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Локомотив" сыграет в группе F с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином".

"Группа - ровная, соперники - по силам, надо просто играть на своем уровне и добиваться результата, - сказал Геркус. - Итоги жеребьевки это не только спортивная составляющая. Болельщики смогут посетить интересные города, страны, узнать новое о культуре народов. Лига Европы совсем близко, и мы с надеждой смотрим в будущее".

В первом туре 14 сентября "Локомотив" на выезде встретится с "Копенгагеном".