Обязательными участниками Спартакиады пенсионеров Подмосковья станут 70-летние спортсмены

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые закрепили требование об участии минимум 2 людей старше 70 лет в Спартакиаде пенсионеров Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Пятая Спартакиада пенсионеров Московской области пройдет в 27 августа в Чехове. Этот формат соревнования власти региона ввели в 2012 году для развития активного долголетия пожилых людей в Подмосковье.

"С этого года обязательное требование, чтобы в каждой команде было по два человека старше 70 лет", - рассказали в Минсоцразвития области. При этом в спартакиаде неоднократно принимали участие люди старше 90 лет, добавили в ведомстве.

Пенсионеры Подмосковья будут сражаться в 6 видах спорта: комбинированная эстафета, легкая атлетика (кросс), настольный теннис, плавание, пулевая стрельба и шахматы. Победители регионального этапа отправятся в Пензу представлять Московскую область на Всероссийской спартакиаде для пожилых людей. Она пройдет в Пензе с 30 августа по 1 октября.

Власти Московской области заботятся об активном долголетии пожилых жителей региона, прокомментировала предстоящее мероприятие министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"Социальными учреждениями региона закупается оборудование для тренажерных залов, создаваемых при учреждениях, приобретаются специализированные трехколесные велосипеды и палки для скандинавской ходьбы", - процитировала ее пресс-служба министерства.