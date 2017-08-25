САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Спортсмены из 16 регионов примут участие в ралли "Великая степь - Волга", которое проходит в Саратовской области с 25 по 27 августа. Первый заезд начнется на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, об этом сообщил ТАСС министр молодежной политики, спорта и туризма региона Александр Абросимов.

"Для участия в ралли зарегистрировались 37 экипажей из 16 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт- Петербурга, Костромы, Самары, а также из Латвии. Всего в ралли будут участвовать более 80 человек", - сказал Абросимов.

Комиссар по безопасности и маршруту гонки Сергей Таланцев уточнил, что участников ждут 566 километров спецучастков трехмерной трассы по лесным и степным дорогам. В первый день, в субботу, спортсменам нужно будет преодолеть две гоночные дистанции: одна протяженностью 2,1 км, старт пройдет на месте приземления Юрия Гагарина, вторая длиной около 241 км. Третий воскресный спецучасток станет самым длинным - около 325 км.

"Трасса проложена на обеих берегах Волги: с одной стороны она более вытянутая, поскольку ограничена федеральной автомобильной трассой, с другой - степная и изрезана различными препятствиями. Соревнования здесь проходят в первый раз, а значит, и у опытных, и у новичков есть равные шансы показать хороший результат. Трасса очень интересная и разнообразная", - уточнил руководитель гонки Роберт Санакоев.

Он отметил, что в гонке примут участие легковые внедорожники. Средняя скорость у лидеров может достигать 115 км/ч.

Гонка получила статус четвертого этапа чемпионата России и третьего этапа Кубка России по ралли-рейдам, а также второго этапа чемпионата России по кросс-кантри ралли.