Представление соперников "Локомотива" в групповом турнире футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграет с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином" в группе F Лиги Европы. ТАСС представляет соперников "Локомотива" в основной стадии второго по значимости еврокубка.

"Копенгаген" является 12-кратным чемпионом Дании, хотя первый титул команда выиграла лишь 25 лет назад - в год своего основания путем объединения двух столичных клубов. "Копенгаген" выиграл два последних чемпионата страны, а год назад представлял Данию в групповой стадии Лиги чемпионов.

Должен был чемпион Дании играть в главном еврокубке и на сей раз, однако в квалификации потерпел неожиданное поражение от азербайджанского "Карабаха". Пройдя словацкую "Жилину" и македонский "Вардар", "Копенгаген" оступился во встрече с командой из страны, которая ранее в основном турнире Лиги чемпионов представлена не была. Гостевое поражение от "Карабаха" со счетом 0:1 катастрофой не казалось, однако на своем поле "Копенгаген" победил лишь 2:1 и за счет гола, пропущенного дома, отправился в Лигу Европы.

Год назад "Копенгагену" удалось выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где датчане уступили будущем финалисту "Аяксу" из Нидерландов. В групповом турнире Кубка УЕФА и Лиги чемпионов "Копенгаген" ранее играл в 2006 и 2010 годах, причем семь лет назад сумел пробиться в плей-офф, опередив казанский "Рубин".

10 лет назад "Копенгаген" встречался в группе розыгрыша Кубка УЕФА с "Локомотивом", победив московский клуб в гостях - 1:0. Обе команды при этом не сумели попасть в тройку и выйти из группы.

Сантандер и Павлович

В составе "Копенгагена" выступают несколько шведских легионеров, в том числе участник ЧЕ-2016 защитник Эрик Юханссон. Капитаном команды является 32-летний защитник Вильям Квист, который сыграл около 70 матчей за сборную Дании, а лучшим бомбардиром - парагваец Федерико Сантандер. Его напарник Андреас Корнелиус летом команду покинул, перейдя в итальянскую "Аталанту", а пару Сантандеру составляет серб Андрия Павлович.

Возглавляет команду 49-летний норвежский специалист Столе Сульбаккен, который работает в "Копенгагене" с 2006 года - с перерывом на командировки в немецкий "Кельн" и английский "Вулверхэмптон".

"Копенгаген" неудачно стартовал в чемпионате Дании, после шести туров занимая лишь шестое место. Хотя последний матч "Копенгаген" выиграл - со счетом 3:2 у "Сендерийске".

Домашние матчи клуб проводит на главной арене страны - стадионе "Паркен", где также выступает национальная команда Дании.

"Шериф" с итальянским тренером

Молдавский "Шериф" основан лишь 20 лет назад, однако эта команда из Тирасполя успела 15 раз выиграть чемпионат страны и трижды выйти в групповую стадию Лиги Европы. Хотя пробиться в основной турнир Лиги чемпионов "Шерифу" так и не удалось. Нынешний сезон команда вновь начинала в главном еврокубке, однако споткнулась на азербайджанском "Карабахе", который в следующей стадии победил "Копенгаген".

В плей-офф Лиги Европы "Шериф" получил непростого соперника - чемпиона Польши "Легию", которую удалось пройти благодаря мячу, забитому в Варшаве Сирилем Байяла из Буркина-Фасо (1:1, 0:0).

Состав "Шерифа" традиционно переполнен легионерами с разных континентов, за сборную Молдавии выступают защитники Виталий Бордиян и Вячеслав Посмак, а также полузащитник Петру Раку. Летом команду покинул лучший бомбардир чемпионата Молдавии бразилец Рикардиньо, который перебрался в сербскую "Црвену Звезду", а роль бомбардира перешла к черногорцу Стефану Мугоше. Возглавляет команду итальянский специалист Роберт Бордин, капитан - боснийский защитник Матео Сушич, лидер полузащиты - результативный хорват Йосип Брезовец.

Нынешний сезон в Молдавии является переходным на систему "весна-осень", после семи туров "Шериф" занимает второе место, на очко отставая от "Милсами". Домашние матчи клуб проводит на стадионе "Шериф" в Тирасполе, который вмещает 12,5 тысяч зрителей.

В 2006 году "Шериф" Леонида Кучука был остановлен на пути в групповой турнир Лиги чемпионов московским "Спартаком" (1:1, 0:0), который победил благодаря мячу на поле соперника. В 2013 году "Шериф" дважды сыграл вничью с "Анжи" в групповом турнире Лиги Европы (1:1, 0:0).

Кубковый "Злин"

"Злин" пробился в групповой раунд Лиги Европы как обладатель Кубка Чехии, который стал лишь вторым титулом в истории клуба, в 1970 году завоевавшего Кубок Чехословакии. "Злин" лишь два года назад вернулся в высший дивизион чемпионата Чехии, и прошлогоднее шестое место стало лучшим результатом в современной истории клуба.

Последние успехи команды из Злина, которая носит официальное название "Фастав", связаны с работой главного тренера Богумила Паника. 60-летний специалист ранее работал в нескольких командах, в том числе и польских, однако серьезных успехов не добивался.

"Злин" впервые выступит в еврокубковом турнире, хотя на счету команды несколько матчей в розыгрыше Кубка Интертото в 2004 и 2005 годах. 13 лет назад "Злин" встречался с испанским "Атлетико" из Мадрида, уступив лишь по количеству мячей в гостях (2:4, 2:0). Победа на "Висенте Кальдерон" со счетом 2:0 остается одной из самых ярких страниц в истории "Злина", как и майский триумф над "Опавой" в финале Кубка Чехии. Тогда в Оломоуце "Злин" победил 1:0 благодаря мячу полузащитника Роберта Бартоломеу.

Самым известным игроком "Злина" является 31-летний полузащитник Петр Йирачек, который несколько лет выступал в Германии, приняв участие в чемпионате Европы 2012 года, где забил по голу в ворота команд Греции и Польши. В сборной Чехии футболистов "Злина" нет, а среди легионеров можно выделить сенегальского форварда Даме Дьопа, который несколько лет выступал в Армении.

В нынешнем чемпионате Чехии сыграно четыре тура. "Злин" одержал две победы при двух поражениях и занимает седьмое место. Домашние матчи команда проводит на стадионе "Летна", который вмещает 6500 зрителей.