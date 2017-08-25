Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге Европы

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 25 августа, 19:10
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форумаАрмия и ОПК 25 августа, 19:10
WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентябряСпорт 25 августа, 18:59
СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"Спорт 25 августа, 18:50
ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионовЭкономика и бизнес 25 августа, 18:47
СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушенийМеждународная панорама 25 августа, 18:44
Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"Культура 25 августа, 18:35
"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млнСпорт 25 августа, 18:34
Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" досталась сложная и ровная группа в Лиге Европы. Такое мнение высказал главный тренер команды Роберто Манчини, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
"Зенит" сыграет в группе L с испанским "Реал Сосьедадом", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".
"Это очень сложная группа, поскольку одна команда выбила "Аякс", другая - "Фенербахче", а третья, "Реал Сосьедад", тоже очень сильна. Это абсолютно ровная группа, тем она и трудна", - сказал Манчини.
В первом туре соревнований "Зенит" 14 сентября на выезде встретится с "Вардаром".