Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге Европы

ТАСС, 25 августа. Санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" досталась сложная и ровная группа в Лиге Европы. Такое мнение высказал главный тренер команды Роберто Манчини, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Зенит" сыграет в группе L с испанским "Реал Сосьедадом", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".

"Это очень сложная группа, поскольку одна команда выбила "Аякс", другая - "Фенербахче", а третья, "Реал Сосьедад", тоже очень сильна. Это абсолютно ровная группа, тем она и трудна", - сказал Манчини.

В первом туре соревнований "Зенит" 14 сентября на выезде встретится с "Вардаром".