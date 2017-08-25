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Футболист "Спартака" Тимофеев перенес операцию на колене

Спорт
25 августа, 18:26 UTC+3 ТАСС

Полузащитник получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского "Арсенала", у 23-летнего игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена

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ТАСС, 25 августа. Полузащитник московского "Спартака" Артем Тимофеев успешно прооперирован в Риме. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"В пятницу в клинике в столице Италии полузащитнику Артему Тимофееву, получившему травму 9 августа в матче "Спартак" - "Арсенал", была сделана операция на передней крестообразной связке колена. Она прошла успешно. Футболист чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении пресс- службы красно-белых.

Также сообщается, что на днях в этой же клинике проходил обследование полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. По словам врачей, у него наблюдается "положительная динамика восстановления".

Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского "Арсенала". У 23-летнего полузащитника был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Роман Зобнин получил травму в первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште. 12 июня он был прооперирован.

Следующий матч "Спартак" проведет 27 августа на выезде против "СКА-Хабаровска".

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