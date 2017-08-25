"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млн

ТАСС, 25 августа. Французский нападающий Усман Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" за €105 млн. Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

20-летний футболист подпишет контракт с "Барселоной" на пять лет. Сумма отступных, прописанная в контракте француза, равняется €400 млн. Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье для прохождения медицинского осмотра. На понедельник запланирована презентация футболиста.

Помимо €105 млн, "Барселона" может выплатить "Боруссии" различные бонусы.

3 августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский ПСЖ. Таким образом, трансфер Дембеле стал вторым по сумме трансфера в истории футбола наравне с переходом французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. За его переход англичане заплатили €105 млн.

Дембеле перешел в "Боруссию" из французского "Ренна" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе "Боруссии" француз стал обладателем Кубка страны.