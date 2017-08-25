"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млн

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 25 августа, 19:10
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форумаАрмия и ОПК 25 августа, 19:10
WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентябряСпорт 25 августа, 18:59
СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"Спорт 25 августа, 18:50
ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионовЭкономика и бизнес 25 августа, 18:47
СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушенийМеждународная панорама 25 августа, 18:44
Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"Культура 25 августа, 18:35
"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млнСпорт 25 августа, 18:34
Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Французский нападающий Усман Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" за €105 млн. Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
20-летний футболист подпишет контракт с "Барселоной" на пять лет. Сумма отступных, прописанная в контракте француза, равняется €400 млн. Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье для прохождения медицинского осмотра. На понедельник запланирована презентация футболиста.
Помимо €105 млн, "Барселона" может выплатить "Боруссии" различные бонусы.
3 августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский ПСЖ. Таким образом, трансфер Дембеле стал вторым по сумме трансфера в истории футбола наравне с переходом французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. За его переход англичане заплатили €105 млн.
Дембеле перешел в "Боруссию" из французского "Ренна" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе "Боруссии" француз стал обладателем Кубка страны.