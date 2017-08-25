Киевское "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполе

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Руководство киевского футбольного клуба "Динамо" заявило о невозможности приезда в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины с местной одноименной командой. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

"На протяжении последних дней в отдельных СМИ распространяется недостоверная информация о том, что якобы киевское "Динамо" до сих пор не уведомило руководство футбольного клуба "Мариуполь" о своем неучастии в матче седьмого тура чемпионата Украины в Мариуполе. Официально заявляем, что это - инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные представители клуба-соперника и недобросовестные журналисты", - сказано в заявлении.

Киевский клуб отмечает, что еще 17 и 18 августа заранее проинформировал "Мариуполь" о невозможности "проводить матч в Мариуполе, опираясь на требования закона и регламента безопасности Международной федерации футбола, а также на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов".

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин отметил, что клуб выполнил все регламентные нормы при подготовке к матчу. "Но, несмотря на все наши официальные обращения в "Динамо", мы не получили ни одного ответа, который касается даты и времени прибытия киевской делегации, маршруте и так далее, - приводит его слова официальный сайт "Мариуполя". - Мы, понимаем, к сожалению для нас, для жителей нашего города, что "Динамо" к нам не приезжает. Поэтому мы совместно с коллегами из Футбольной федерации Украины (ФФУ) приняли решение пригласить в Мариуполь 27 августа команду, состоящую из легенд украинского футбола".

Болельщикам вернут стоимость билета

Еще 24 июля "Динамо", ссылаясь на Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Управление госохраны, заявило о нецелесообразности проводить матчи в Мариуполе. Как пояснили тогда в МВД, в Мариуполе с августа 2016 года объявлен "красный" уровень террористической угрозы из-за опасности прибытия "боевых группировок ДНР для дестабилизации ситуации".

В итоге вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский заявил, что основной состав команды не поедет на матч в Мариуполь, запланированный на 27 августа. По его словам, если ФФУ засчитает клубу техническое поражение из-за неявки на матч, "Динамо" обжалует это решение. В этой ситуации глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский назвал поведение "Динамо" "ударом ниже пояса".

Игра должна начаться в воскресенье в 17:00 мск. Как сообщил Санин, на матч на данный момент продано 9 тыс. билетов при вместимости стадиона в 12 тыс.

"Для тех жителей нашего города, которые купили билет на матч "Мариуполь" - "Динамо" и не захотят посмотреть игру легенд украинского футбола, наш клуб в рамках своей социальной ответственности предлагает обратиться в кассы стадиона или спорткомплекса "Ильичевец" и сдать билеты: мы вернем вам деньги с нашими глубокими извинениями, - сказал Санин. - Для тех же болельщиков, которые придут на стадион в воскресенье, мы сделаем настоящий футбольный праздник".

"Есть регламентные требования, которые мы будем выполнять в день игры, - продолжил Санин. - В назначенное время наша команда выйдет на поле стадиона "Ильичевец" и будет находиться там, пока директор матча, назначенный ФФУ, не зафиксирует неявку соперника. После этого состоится матч с легендами".

После шести туров чемпионата Украины "Динамо" с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Мариуполь" с восемью баллами располагается на шестой строчке.