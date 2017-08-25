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Хашиг: Шалимов продолжит работать на посту главного тренера "Краснодара"

Спорт
25 августа, 19:30 UTC+3 ТАСС

В четверг "Краснодар" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы

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Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов продолжит работу с командой дальше, вопрос его отставки не обсуждается. Об этом сообщил генеральный директор команды Владимир Хашиг, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В домашнем матче раунда плей-офф квалификации, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

"Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл - смени тренера. Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше", - заявил Хашиг. Генеральный директор клуба отметил, что от команды хотят много и сразу, хотя они только делают первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола.

Также Хашиг отметил, что клуб не собирается продавать Федора Смолова и Вячеслава Подбрезкина, которых слухи в СМИ связывают с переходами в другие команды. "Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая - оплачивать труд этого футболиста. Ситуация, когда у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию - это не про нас", - добавил Хашиг. Также он заявил, что только клуб будет решать, когда отпускать игрока.

"Краснодар" занимает пятое место в чемпионате России после семи туров. В активе команды 12 очков.

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