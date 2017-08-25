Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: российские футболисты более чем достойно выступили на Универсиаде

Спорт
25 августа, 19:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В четвертьфинале турнира российские футболисты уступили сборной Уругвая со счетом 0:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по футболу на летней Универсиаде в Тайбэе можно назвать достойным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Шерстнев.

В четвертьфинале турнира российские футболисты уступили сборной Уругвая со счетом 0:1.

"Команда у нас молодая, плюс у нас не было много времени целенаправленно готовиться к турниру, всего неделя. Наверное, этой недели хватило, чтобы выиграть группу, но, к сожалению, сил переиграть команду Уругвая, чьи игроки значительно старше, у нас не хватило, - сказал тренер. - У уругвайцев больше опыта, они мощнее, и наши ребята отдали все силы в таких сложных погодных условиях. Переиграть мы их только могли бы, наверное, на свежести, которой уже не было".

"В футбол мы играли лучше, но вести с ними единоборства на равных не вышло. Они провели одну контратаку, которую смогли реализовать, у нас же тоже были моменты, но мы их не использовали", - добавил он.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Бразилии (3:2), Италии (3:0) и США (8:0). "Сборная выступила на турнире более чем достойно, потому что выйти из "группы смерти" с таким преимуществом дорогого стоит. Наверное, игра в квартете отняла у нас много сил, которых впоследствии не хватило. Хотел бы всех ребят поблагодарить, все отдались полностью, они сделали все, что могли и для сборной, и для страны", - заключил собеседник агентства.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
2
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве
3
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
4
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
5
Киев планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
7
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама