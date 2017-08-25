Тренер: российские футболисты более чем достойно выступили на Универсиаде

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по футболу на летней Универсиаде в Тайбэе можно назвать достойным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Шерстнев.

В четвертьфинале турнира российские футболисты уступили сборной Уругвая со счетом 0:1.

"Команда у нас молодая, плюс у нас не было много времени целенаправленно готовиться к турниру, всего неделя. Наверное, этой недели хватило, чтобы выиграть группу, но, к сожалению, сил переиграть команду Уругвая, чьи игроки значительно старше, у нас не хватило, - сказал тренер. - У уругвайцев больше опыта, они мощнее, и наши ребята отдали все силы в таких сложных погодных условиях. Переиграть мы их только могли бы, наверное, на свежести, которой уже не было".

"В футбол мы играли лучше, но вести с ними единоборства на равных не вышло. Они провели одну контратаку, которую смогли реализовать, у нас же тоже были моменты, но мы их не использовали", - добавил он.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Бразилии (3:2), Италии (3:0) и США (8:0). "Сборная выступила на турнире более чем достойно, потому что выйти из "группы смерти" с таким преимуществом дорогого стоит. Наверное, игра в квартете отняла у нас много сил, которых впоследствии не хватило. Хотел бы всех ребят поблагодарить, все отдались полностью, они сделали все, что могли и для сборной, и для страны", - заключил собеседник агентства.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко