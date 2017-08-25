Тренер: российские футболисты более чем достойно выступили на Универсиаде

Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 25 августа, 20:36
Постпред США при ООН заподозрила Иран в сокрытии своей ядерной программыМеждународная панорама 25 августа, 20:28
Монтаж кровли стадиона ЧМ-2018 начался в СамареСпорт 25 августа, 20:12
Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в февралеСпорт 25 августа, 19:51
CNN: ураган "Харви" нарушил работу нефтяных платформ у побережья ТехасаПроисшествия 25 августа, 19:43
Памятка путешественнику: как выбрать туроператора и кто заплатит за испорченный отдыхОбщество 25 августа, 19:39
Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцевПолитика 25 августа, 19:38
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битвеОбщество 25 августа, 19:35
Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариевПолитика 25 августа, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по футболу на летней Универсиаде в Тайбэе можно назвать достойным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Шерстнев.
В четвертьфинале турнира российские футболисты уступили сборной Уругвая со счетом 0:1.
"Команда у нас молодая, плюс у нас не было много времени целенаправленно готовиться к турниру, всего неделя. Наверное, этой недели хватило, чтобы выиграть группу, но, к сожалению, сил переиграть команду Уругвая, чьи игроки значительно старше, у нас не хватило, - сказал тренер. - У уругвайцев больше опыта, они мощнее, и наши ребята отдали все силы в таких сложных погодных условиях. Переиграть мы их только могли бы, наверное, на свежести, которой уже не было".
"В футбол мы играли лучше, но вести с ними единоборства на равных не вышло. Они провели одну контратаку, которую смогли реализовать, у нас же тоже были моменты, но мы их не использовали", - добавил он.
На групповом этапе сборная России обыграла команды Бразилии (3:2), Италии (3:0) и США (8:0). "Сборная выступила на турнире более чем достойно, потому что выйти из "группы смерти" с таким преимуществом дорогого стоит. Наверное, игра в квартете отняла у нас много сил, которых впоследствии не хватило. Хотел бы всех ребят поблагодарить, все отдались полностью, они сделали все, что могли и для сборной, и для страны", - заключил собеседник агентства.
Универсиада завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко