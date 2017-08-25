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Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в феврале

Спорт
25 августа, 19:51 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, августа. /ТАСС

Как рассказал журналистам вице-премьер РФ, стадион должен быть передан оргкомитету турнира в мае

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Строительство стадиона "Самара-Арена"

Строительство стадиона "Самара-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Стадион в Самаре, который строится к чемпионату мира по футболу - 2018, планируется передать заказчику в феврале следующего года. Об этом по итогам совещания в Самаре сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Февраль месяц, я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим стадион заказчику. Помимо самого стадиона, там будет огромная работа по созданию временной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что в мае стадион должен быть передан оргкомитету [турнира]", - сказал вице-премьер.

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Как подчеркнул Мутко, общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира - четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинала.

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