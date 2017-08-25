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Монтаж кровли стадиона ЧМ-2018 начался в Самаре

Спорт
25 августа, 20:12 UTC+3 ТАСС

Общая площадь кровли составит более 76 тыс. квадратных метров

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Строительство стадиона "Самара-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Строительство стадиона "Самара-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Строители приступили к монтажу кровли самарского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Работы начались на секторе А, общая площадь кровли составит более 76 тыс. квадратных метров, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями. При оформлении будут использоваться прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков они будут чередоваться и опоясывать кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность, обеспечить легкость его восприятия и в конечном итоге отразить космическую тематику стадиона.

"Купол арены виден издалека - с автострад, с Волги, со всех высоких точек центральной части города, поэтому так важно, чтобы идея, заложенная проектировщиками стадиона в концепцию его архитектурного облика, легко считывалась, чтобы стадион стал узнаваемым символом города Самары и подчеркивал его связь с космосом", - сказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Работы по монтажу металлоконструкций купола стадиона завершились в начале августа 2017 года. Купол состоит из 32 радиальных консолей. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 м. Конструкция имеет вылет консольной части свыше 90 м. Каждая из консолей весит 277 т.

Строительство "Самара-Арены" завершится в декабре 2017 года. Следующим летом стадион примет шесть игр чемпионата мира: четыре на групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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