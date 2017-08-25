Российский борец Валиев шокирован, что не смог выиграть дебютный ЧМ в Париже

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ПАРИЖ, 25 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Владислав Валиев шокирован, что не смог дебютировать на чемпионате мира в Париже с победы. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления, по итогам которого стал обладателем бронзы.
В первой схватке в весовой категории до 86 кг россиянин со счетом 9:7 выиграл у Хва Нук Кима из Южной Кореи, затем в четвертьфинале одолел турка Селима Яшара - 3:1. Но в полуфинале не смог заработать ни балла в схватке с иранцем Хасаном Язданишарати - 0:4. В схватке за бронзу Валиев со счетом 3:1 выиграл у Александра Гостиева из Азербайджана.
"Я в шоке, я на другую медаль рассчитывал, усердно готовился, все идеально было, - рассказал он. - Я не знаю, почему так получилось. Надо больше тренироваться, делать выводы, надо понять, чего мне не хватило, изучить тактику соперника. В следующий раз я буду знать, как с этим иранцем бороться, он вроде ни одного прохода не сделал, а с ковра меня выкидывал".
Как отметил Валиев, на него не давило отсутствие золотых наград у россиян на чемпионате.
"Я не могу сказать, что это давило. Я лично сюда ехал за золотом. Перед чемпионатом наш олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал мне, что если соперник увидел российский флаг, то ты уже на 50 процентов выиграл, но я видно его до конца не услышал", - посетовал спортсмен.
Чемпионат мира завершится в Париже 26 августа.