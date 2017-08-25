Рашидов: серебро чемпионата мира - плохой результат для российского борца

ПАРИЖ, 25 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебро чемпионата мира не должно удовлетворять борца, представляющего российскую сборную. Об этом после выступления на чемпионате мира в Париже заявил журналистам серебряный призер турнира по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг Гаджимурад Рашидов.

Спортсмен на пути к финалу уверенно прошел всех своих соперников, выиграв у венгра Йозефа Мольнара со счетом 11:0, с таким же результатом одолел американца Логана Штибера. Со счетом 5:3 победил грузина Владимира Ханчегашвили, а в полуфинале - турка Чингижана Эрдогана - 8:2. Но в схватке за золото чемпионата россиянин не смог одолеть азербайджанца Гаджи Алиева, выигравшего у него на туше.

"Серебро для борца сборной России нельзя считать хорошим результатом. Тем более в ситуации, когда у команды в Париже еще ни одного золота нет, - подчеркнул Рашидов. - Я к финалу очень устал, и при равном счете 1:1 сил уже не оставалось - отдал четыре балла, решил рисковать до конца, но... Скажу только, что если бы у моего соперника по финалу была бы такая же сетка, как у меня, не факт, что он до финала дошел бы".

Как сообщил Рашидов, он еще не определился, в каком весе планирует готовиться к Олимпиаде в Токио.

"Ближе к Играм определюсь, в какой вес пойду. К этому турниру сгонял немного, всего пять килограммов. Раньше было куда серьезнее - сбрасывал по 9-10. Борьба - это все. Мой отец отдал все, чтобы я мог тренироваться, ездить на соревнования - продал весь бизнес, трактор, КАМаз, чтобы я смог пробиться", - рассказал Рашидов.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.