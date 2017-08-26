Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182

Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
Ураган "Харви" достиг побережья ТехасаПроисшествия 26 августа, 4:21
Фильм о Цое снимают в Петербурге без СеребренниковаКультура 26 августа, 4:20
Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС СШАМеждународная панорама 26 августа, 3:49
Надвигающийся на Техас ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощностиПроисшествия 26 августа, 3:03
Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков победил американца Чиди Нжокуани техническим нокаутом на турнире Bellator 182, который прошел в Нью-Йорке.
Судья остановил поединок в весовой категории до 77,6 кг на последней минуте первого раунда из трех.
Теперь на счету россиянина 20 побед (10 - нокаутом) и два поражения в ММА. В ноябре 2016 года Корешков потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле.
В активе Нжокуани 17 побед и пять поражений.