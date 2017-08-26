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Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182

Спорт
26 августа, 6:28 UTC+3 ТАСС

Россиянин завершил поединок техническим нокаутом в первом раунде

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© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 26 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков победил американца Чиди Нжокуани техническим нокаутом на турнире Bellator 182, который прошел в Нью-Йорке.

Судья остановил поединок в весовой категории до 77,6 кг на последней минуте первого раунда из трех.

Теперь на счету россиянина 20 побед (10 - нокаутом) и два поражения в ММА. В ноябре 2016 года Корешков потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле.

В активе Нжокуани 17 побед и пять поражений.

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