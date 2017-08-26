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Российская фигуристка Трусова стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Брисбене

Спорт
26 августа, 9:50 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова, третьей стала японка Рико Такино

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ТАСС, 26 августа. Россиянка Александра Трусова победила на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 197,69 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова (181,43). Третьей стала японка Рико Такино (174,16).

Для Трусовой и Гуляковой соревнования в Брисбене стали дебютными в юниорской серии Гран-при.

Ранее в мужском одиночном катании Роман Савосин завоевал серебро, Егор Рухин - бронзу.

Этап в Брисбене завершится в субботу произвольной программой в танцах на льду. После короткой программы лидирует российская пара Софья Полищук / Александр Вахнов.

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