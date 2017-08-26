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Бегунья Баздырева возвращается в спорт после двухлетней дисквалификации

Спорт
26 августа, 11:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам старшего тренера сборной России Дмитрия Богданова, 25-летняя спортсменка не переставала тренироваться во время дисквалификации

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Анастасия Баздырева (справа) во время забега на чемпионате Европы 2015 года в закрытых помещениях

Анастасия Баздырева (справа) во время забега на чемпионате Европы 2015 года в закрытых помещениях

©  EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева, срок дисквалификации которой завершился 23 августа 2017 года, возобновит карьеру спортсменки. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Дмитрий Богданов.

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В ноябре 2015 года победительница чемпионата России Баздырева была отстранена от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2016-го Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) Правил ИААФ "Использование или попытка использования запрещенных веществ или методов", а на нее была наложена двухлетняя дисквалификация с 24 августа 2015 года. Все результаты, показанные легкоатлеткой с 23 апреля 2014-го по 24 августа 2015-го, были аннулированы.

"Баздырева возвращается в спорт, - заметил Богданов. - Насколько я знаю, во время дисквалификации она не переставала самостоятельно тренироваться".

23 августа завершился срок дисквалификации у другой российской бегуньи на 800 метров Екатерины Завьяловой (Поистоговой), которая также намерена вернуться в спорт.

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