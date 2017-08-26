Петров: российский спортпрототип BR1 практически готов, тесты запланированы на ноябрь

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Создание первого российского спортпрототипа BR1 для участия в категории LMP1 чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) подходит к завершению, начало тестов запланировано на ноябрь. Об этом на пресс-конференции в Сочи в рамках автофестиваля "Зажигание-2017" сообщил пилот программы SMP Racing Виталий Петров.

Российский спортпрототип BR1 создается компанией BR Engineering совместно с крупнейшим конструктором и производителем гоночных шасси - итальянской компанией Dallara, при участии пилотов программы развития российского автоспорта SMP Racing.

"В скорее мы сможем увидеть первый российский спортпрототип BR1, - сказал пилот. - Все идет по плану. Первые тесты запланированы на начало ноября".

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг считает, что создание этого спортпрототипа является уникальным международным проектом в своей области, направленным на развитие российского автомобильного спорта и автомобилестроения. "Над созданием нового спортпрототипа работают опытные российские технические специалисты, а также российские студенты", - заметил он.

По словам представителя программы SMP Racing, автомобиль практически готов. "Работы над строительством спортпрототипа BR1 на заводе в Италии будут завершены уже во второй половине октября, а в ноябре пройдут первые тесты, - сказал собеседник ТАСС. - Планируется, что BR1 примет участие в WEC в сезоне 2018 года. Управлять спортпротипом будет экипаж в составе пилотов российской программы SMP Racing".

Российские студенты посетили концерн Dallara

По приглашению российской компании BR Engineering итальянский концерн Dallara на этой неделе посетили российские студенты, которые смогли увидеть, как идет работа над спортпрототипом, изучили процесс создания автомобилей - от проектирования отдельных элементов до испытаний в аэротрубе и конечной сборки.

"Очень интересно было изучать, как в аэродинамической трубе тестировалась специальная версия прототипа, подготовленная именно для гонки "24 часа Ле-Мана", - сказал студент МГТУ им. Баумана Максим Волынкин. - Это интересный и полезный опыт, который безусловно пригодится в моей дальнейшей инженерной работе".

Студент Московского политехнического университета Артем Базуров рассказал, что он отправил на конкурс работу, связанную с проектированием фар прототипа BR1. "И по приезду на завод мне уже было готово задание - предстояло спроектировать механизм регулировки этих фар. Совместно со специалистами удалось спроектировать первоначальный концепт, который приняла в работу инженерная группа, сейчас передо мной стоит задача облегчения данной конструкции, - отметил он. - Я счастлив работать с профессионалами мирового уровня и быть причастным к созданию первого российского прототипа высшего класса для гонок на выносливость".