Российский дуэт Полищук/Вахнов выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Брисбене

ТАСС, 26 августа. Российский дуэт Софья Полищук и Александр Вахнов стал победителем соревнований в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.

По итогам короткой и произвольной программ Полищук и Вахнов заработали 145,86 балла. Вторыми стали канадцы Майори Ладжои и Закари Лага (138,92). Третье место заняли россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (131,80).

Ранее россиянка Александра Трусова стала победительницей соревнований в одиночном катании, Роман Савосин и Анастасия Гулякова завоевали серебряные медали в одиночном катании, Егор Рухин - бронзовую.

Следующий этап юниорского Гран-при пройдет с 31 августа по 2 сентября в австрийском Зальцбурге.