Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский дуэт Полищук/Вахнов выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Брисбене

Спорт
26 августа, 12:02 UTC+3 ТАСС

Вторыми стали канадцы Майори Ладжои и Закари Лага, третье место заняли россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 августа. Российский дуэт Софья Полищук и Александр Вахнов стал победителем соревнований в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.

По итогам короткой и произвольной программ Полищук и Вахнов заработали 145,86 балла. Вторыми стали канадцы Майори Ладжои и Закари Лага (138,92). Третье место заняли россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (131,80).

Ранее россиянка Александра Трусова стала победительницей соревнований в одиночном катании, Роман Савосин и Анастасия Гулякова завоевали серебряные медали в одиночном катании, Егор Рухин - бронзовую.

Следующий этап юниорского Гран-при пройдет с 31 августа по 2 сентября в австрийском Зальцбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
2
Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и Макгрегором
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцев
5
Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами
6
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
7
Упавший в море на Кубани автобус принадлежит частному лицу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама