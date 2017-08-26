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Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м

Спорт
26 августа, 12:26 дата обновления: 26 августа, 12:48 UTC+3 ТАСС

Второе место заняли румыны Леонид Карп и Виктор Михаличи

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Виктор Мелантьев (слева) и Иван Штыль

Виктор Мелантьев (слева) и Иван Штыль

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 26 августа. Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 38,868 секунды. Второе место заняли румыны Леонид Карп и Виктор Михаличи (+0,928), третьими стали итальянцы Николаэ и Серджиу Крачиун (+1,111).

Штыль стал 13-кратным чемпионом мира. Также в активе спортсмена бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в каноэ-одиночках (200 м). Мелантьев стал семикратным чемпионом мира, также в его активе семь побед на чемпионатах Европы.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 27 августа.

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