Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м

ТАСС, 26 августа. Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 38,868 секунды. Второе место заняли румыны Леонид Карп и Виктор Михаличи (+0,928), третьими стали итальянцы Николаэ и Серджиу Крачиун (+1,111).

Штыль стал 13-кратным чемпионом мира. Также в активе спортсмена бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в каноэ-одиночках (200 м). Мелантьев стал семикратным чемпионом мира, также в его активе семь побед на чемпионатах Европы.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 27 августа.