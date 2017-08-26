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Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборью

Спорт
26 августа, 12:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин после стартового вида соревнований занимает промежуточное первое место

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Александр Лесун

Александр Лесун

© EPA/MARCIN OBARA

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России по современному пятиборью Александр Лесун, в августе 2016 года завоевавший титул олимпийского чемпиона, из-за болей в спине может сняться с чемпионата мира, который проходит в эти дни в Каире. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев, по состоянию на 11 утра по местному времени у тренерского штаба пока нет понимания, сможет ли спортсмен продолжить выступление на главном старте года.

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Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимает промежуточное первое место.

"Пока неизвестно, сможет ли Лесун из-за проблем со спиной продолжать выступать на чемпионате мира, - сказал Моисеев. - Ясность наступит непосредственно перед вторым видом - плаванием".

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом - в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.

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