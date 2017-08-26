Шанцев: "Олимпиец" получит финансирование под РФПЛ, если будет показывать хорошую игру

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Нижегородская область найдет финансирование для ФК "Олимпиец" под Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), если команда будет показывать хорошую игру. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Валерий Шанцев.
Футбольный клуб "Олимпиец" был основан в 2015 году. По итогам прошлого сезона команда заняла первое место в зоне "Урал-Поволжье" второго дивизиона и поднялась в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Летом главным тренером "Олимпийца" был назначен Николай Писарев.
"Сейчас мы ставим "Олимпийцу" задачу закрепиться в ФНЛ, занять место не ниже десятого. Если будет игра, то финансирование для команды под премьер-лигу мы обязательно найдем. А вот делать так, чтобы обеспечивать финансирование и набирать туда неизвестно кого, мы больше не будем", - сказал Шанцев.
"Мы попробовали самые разные концепции развития футбола - привозили команду из другого города, челябинский "Спартак", брали много легионеров в "Волгу", - продолжил губернатор. - Но все это заканчивалось ничем, главным образом по спортивному результату, команды просто падали. После этого мы получили уверенность, что надо опираться на собственных воспитанников. "Олимпиец" мы ведем именно по этой концепции, там больше половины - свои ребята".
"Олимпиец" набрал девять очков в девяти стартовых матчах первенства ФНЛ и занимает 14-е место в таблице.