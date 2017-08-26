УЕФА будет строго наказывать клубы за нарушение правил финансового fair play

Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в ПермиСпорт 26 августа, 14:36
СМИ: ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мираСпорт 26 августа, 14:34
Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 26 августа, 14:27
Баффер считает Мэйуэзера явным фаворитом в бое с МакгрегоромСпорт 26 августа, 14:22
Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 14:18
Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьерыСпорт 26 августа, 14:12
Архипов: выступление российских гребцов на ЧМ вызывает двойственное впечатлениеСпорт 26 августа, 13:59
Кадыров намерен вернуть в Россию двух женщин и четырех детей из стран Ближнего ВостокаОбщество 26 августа, 13:51
Мужская сборная России по тхэквондо стала чемпионом УниверсиадыСпорт 26 августа, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Клубы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), нарушающие правила финансового fair play, ждет серьезное наказание. Об этом заявил президент организации Александер Чеферин, чьи слова приводит ESPN.
"Мы стараемся помогать клубам соблюдать правила, консультируем по юридическим вопросам, связанным с соблюдением финансового fair play, - сказал Чеферин. - Но если они не будут их соблюдать, мы будем их серьезно наказывать, вот увидите. Мы должны соблюдать наши собственные правила, иначе нам лучше уйти, УЕФА не может быть беззубым тигром".
Глава УЕФА отметил, что говорить о нарушении правил финансового fair play французским клубом ПСЖ преждевременно. В начале августа нападающий испанской "Барселоны" Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у клуба за €222 млн и перешел в ПСЖ.
"Я думаю, все знают, что мы должны сделать, - добавил Чеферин. - Даже большие клубы с этим согласны. Мы не будем устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но попытаемся остановить его рост или хотя бы замедлить его".