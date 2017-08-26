УЕФА будет строго наказывать клубы за нарушение правил финансового fair play

ТАСС, 26 августа. Клубы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), нарушающие правила финансового fair play, ждет серьезное наказание. Об этом заявил президент организации Александер Чеферин, чьи слова приводит ESPN.

"Мы стараемся помогать клубам соблюдать правила, консультируем по юридическим вопросам, связанным с соблюдением финансового fair play, - сказал Чеферин. - Но если они не будут их соблюдать, мы будем их серьезно наказывать, вот увидите. Мы должны соблюдать наши собственные правила, иначе нам лучше уйти, УЕФА не может быть беззубым тигром".

Глава УЕФА отметил, что говорить о нарушении правил финансового fair play французским клубом ПСЖ преждевременно. В начале августа нападающий испанской "Барселоны" Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у клуба за €222 млн и перешел в ПСЖ.

"Я думаю, все знают, что мы должны сделать, - добавил Чеферин. - Даже большие клубы с этим согласны. Мы не будем устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но попытаемся остановить его рост или хотя бы замедлить его".