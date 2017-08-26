Мужская сборная России по тхэквондо стала чемпионом Универсиады

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по тхэквондо в составе Рафаэля Аюкаева, Максата Аллалиева, Богдана Гречкина и Булата Магомедова завоевала золото в командных соревнованиях на Универсиаде в Тайбэе.

В финале россияне победили команду Тайваня со счетом 34:20. Бронзовыми призерами стали сборные Южной Кореи и Казахстана.

Теперь в активе сборной России на Универсиаде 15 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых медалей. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (25-17-24), второй идет сборная Японии (23-13-21), третьей - команда Тайваня (16-21-13).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко