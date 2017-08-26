Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьеры

Спорт
26 августа, 14:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Член правления Союза биатлонистов России заявил, что спортсменка достойна уважения во всех отношениях

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2010 года, приняла правильное решение, завершив карьеру, ее спортивные результаты вызывают уважение. Такое мнение ТАСС высказал член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Смотрите также

Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова объявила о завершении карьеры

Шипулин и Слепцова вошли в состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону

Олимпийская чемпионка Слепцова выступит на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском

В субботу комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в эфире телеканала рассказал, что 31-летняя Слепцова приняла решение завершить карьеру. Проходящий в Чайковском чемпионат мира по летнему биатлону станет последним турниром в карьере россиянки.

"Я считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру, - сказал Тихонов. - Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях".

"Сейчас ей надо подумать над будущим, и я думаю, что руководство [Союза биатлонистов России] сделает все возможное, чтобы у нее было достойное продолжение спортивной жизни", - сказал Тихонов.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами
3
Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье
4
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
5
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
6
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама