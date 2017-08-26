Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьеры

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2010 года, приняла правильное решение, завершив карьеру, ее спортивные результаты вызывают уважение. Такое мнение ТАСС высказал член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

В субботу комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в эфире телеканала рассказал, что 31-летняя Слепцова приняла решение завершить карьеру. Проходящий в Чайковском чемпионат мира по летнему биатлону станет последним турниром в карьере россиянки.

"Я считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру, - сказал Тихонов. - Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях".

"Сейчас ей надо подумать над будущим, и я думаю, что руководство [Союза биатлонистов России] сделает все возможное, чтобы у нее было достойное продолжение спортивной жизни", - сказал Тихонов.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.