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Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Спорт
26 августа, 14:18 UTC+3 ТАСС

Турнир, проходящий в Чайковском, станет последним стартом в карьере россиянки

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Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 26 августа. Россиянка Светлана Слепцова, объявившая о завершении профессиональной карьеры, выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на последнем для себя турнире - чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Слепцова преодолела дистанцию за 19 минут 33,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла представительница Словакии Паулина Фиалкова (+44,1; два промаха). Третьей стала россиянка Ольга Дмитриева (+47,6; два промаха).

В субботу комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в эфире телеканала рассказал, что 31-летняя Слепцова приняла решение завершить карьеру, а проходящий в Чайковском чемпионат мира по летнему биатлону станет последним турниром в карьере россиянки.

Чемпионат мира завершится 27 августа.

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