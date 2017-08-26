Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в Перми

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгунья с шестом Ольга Муллина, занявшая восьмое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, завершит летний сезон 2 сентября на турнире в Перми, который пройдет в новом для России формате: не на стадионе, а на одной из центральных площадей города на специально сооруженном помосте. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Сергей Ночевный, также являющийся менеджером Муллиной.

Муллина в Лондоне стала единственной россиянкой, сумевшей пробиться в финал чемпионата мира. Анжелика Сидорова, имевшая в этом сезоне в своем активе прыжок на 4,75 м, в квалификационном турнире ЧМ трижды не сумела преодолеть начальную для себя высоту (4,50) и досрочно выбыла из борьбы за награды. Муллина в финале прыгнула на 4,55.

"Последним стартом для Муллиной в этом сезоне станет турнир в Перми, который пройдет 2 сентября", - сказал Ночевный.

В начале летнего сезона Всероссийской федерацией легкой атлетики были озвучены планы о проведении в этом сезоне серии уличных турниров, которые должны пройти в нескольких городах России.

"В этом году состоится только один такой старт - 2 сентября в Перми на центральной площади города пройдут соревнования у мужчин и женщин по прыжкам с шестом, - заметил собеседник агентства. - Турнир будет проходить в рамках большого летнего фестиваля и приурочен к открытию первого международного Пермского марафона. Из известных спортсменов, кроме Ольги Муллиной, в турнире, который носит рабочее название "Битва на площади", примет участие призер ОИ-2008 Евгений Лукьяненко. Всего в соревнованиях примут участие пять мужчин и четыре женщины, победители и призеры получат положенные призовые".

"В следующем году мы намерены провести подобные соревнования в Екатеринбурге, Москве, Ярославле, Челябинске и Краснодаре и в той же Перми. Первый турнир, скорей всего, у нас пройдет в Краснодаре 12 июня. Там точно будут прыжки с шестом и, скорей всего, толкание ядра с барьерным бегом. Окончательная программа появится уже в следующем сезоне", - подытожил Ночевный.