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Сватковский: птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона "Нижний Новгород"

Спорт
26 августа, 15:08 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, августа. /ТАСС

По словам вице-губернатора Нижегородской области, на крыше стадиона установлена мембрана из поликарбоната

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Стадион "Нижний Новгород"

Стадион "Нижний Новгород"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

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Ранее издание "Спорт день за днем" опубликовало интервью с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным, в котором он рассказывал в том числе о причинах протечек в раздвижной крыше стадиона "Санкт-Петербург". Среди причин, помимо негерметичности ездовой и стационарной частей крыш, он сообщил, что баклан (морская птица семейства баклановых, отряда пеликанообразных - прим. ТАСС) своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки.

"На крыше у нас мембрана из поликарбоната, ее прочность проверена, она полностью соответствует госэкспертизе. Никаких проблем мы не видим, нет таких птиц, которые могли бы пробить эту мембрану. А если чайка пролетит... то, как говорят, в народе - это к деньгам", - сказал Сватковский.

Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тыс. мест, срок сдачи - декабрь 2017 года.

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