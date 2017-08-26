Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Украины в полуфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиянок.

Самыми результативными в составе российской команды стали Наталья Кроткова и Алина Панкова, набравшие по 13 очков.

В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Тайваня и Японии. Финал состоится 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко