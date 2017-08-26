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Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

Спорт
26 августа, 15:13 UTC+3 ТАСС

В матче 1/2 финала россиянки победили команду Украины со счетом 3-0

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ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Украины в полуфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиянок.

Самыми результативными в составе российской команды стали Наталья Кроткова и Алина Панкова, набравшие по 13 очков.

В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Тайваня и Японии. Финал состоится 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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