Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун принял решение сняться с чемпионата мира из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Алексей Хапланов.

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимал промежуточное первое место.

"Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований", - сказал Хапланов.

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом - в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.