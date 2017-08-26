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Агент: Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в Европе

Спорт
26 августа, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Жаир Канту Пейшото сообщил, что помимо "Спартака" у футболиста было предложение от итальянской "Сампдории"

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Луан Виейра

Луан Виейра

© EPA/SILVIO AVILA

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Переход нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры в московский "Спартак" был сорван из-за желания футболиста выступать в крупном европейском чемпионате. Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Канту Пейшото.

Ранее агент сообщил ТАСС, что переход футболиста в российский клуб практически исключен.

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"Я уже говорил, что переход Луана в "Спартак" практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало", - сказал Пейшото.

"Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: московский "Спартак" и итальянская "Сампдория". В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера", - добавил Пейшото.

Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей в разных турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.

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