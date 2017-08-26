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Агапитов: перед российскими штангистами на ЧМ-2017 не будет стоять медальных задач

Спорт
26 августа, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Хорватии, российские штангисты одержали победу в командном зачете

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Максим Агапитов

Максим Агапитов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по тяжелой атлетике на чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме, не будет решать никаких медальных задач. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Окончательный состав сборной России на чемпионат мира будет определен по завершению тренировочных сборов, - отметил Агапитов. - Тренеры уже очертили круг спортсменов, из которого будет сделан окончательный выбор. Никаких медальных задач мы на этот турнир не ставим, так как наша тяжелая атлетика сейчас находится в стадии переходного периода. У нас, как вы знаете, произошли серьезные изменения как в тренерском составе сборной, так и в руководстве федерации, поэтому переходный процесс не всегда складывается гладко".

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"Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, оформляем въездные визы, - продолжил глава ФТАР. - Мы в курсе последних решений американских властей по вопросу выдачи виз. Если появятся сложности в последнем вопросе, то будем решать эту проблему, но я не думаю, что нам будет что-то препятствовать. Уверен, что организаторы чемпионата мира заинтересованы в том, чтобы к ним приехали все сильнейшие спортсмены мира".

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Хорватии, российские штангисты одержали победу в командном зачете, завоевав на турнире в общей сложности пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Второе место заняли румыны (2-2-3), третье - французы (2-0-0). Сборная России выиграла также по отдельности и в женском, и в мужском зачетах.

Победительницами чемпионата Европы в Сплите стали Наталья Хлесткина (весовая категория до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Серебряные медали достались Татьяне Алеевой (до 63 кг) и Марии Востриковой (до 75 кг).

Мужская сборная России завоевала на том турнире четыре медали, из которых одна золотая, две серебряные, одна бронзовая, заняв первое место в общем зачете. Победителем первенства Европы стал Адам Малигов (до 94 кг), серебряные медали достались Олегу Чену (до 69 кг) и Артему Окулову (до 85 кг), бронзу завоевал Феликс Халибеков (до 62 кг).

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