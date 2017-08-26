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Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой

Спорт
26 августа, 16:14 UTC+3 ТАСС

По словам менеджера бразильского спортсмена Алекса Дэвиса, Нурмагомедов заслуживает титульный бой

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 26 августа. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался провести бой с бразильцем Эдсоном Барбозой. Об этом сообщил менеджер бразильца Алекс Дэвис, слова которого приводит бразильский портал PVT.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что американец Тони Фергюсон проведет поединок с Кевином Ли за титул "временного" чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября. Также Уайт заявил, что Нурмагомедов еще не готов к поединку с американцем. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов позднее заявил, что Хабиб здоров и был готов провести поединок с американцем, но UFC просто придумывает ему болезни. Барбоза в 2016 и 2017 годах провел три боя и во всех трех одержал победы.

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"Я знаю, что Нурмагомедов не захотел встретится с Фергюсоном в октябре и UFC дали этот поединок следующему в "очереди" бойцу - Кевину Ли. Я понимаю, что они не хотят застоя в дивизионе. Они предложили Хабибу бой против Барбозы, но он не захотел с ним драться", - заявил Дэвис.

"Барбоза очень хорош в борьбе, он хорош во всем. Мне нравится Хабиб, я его уважаю, я думаю, он великолепный спортсмен. Мне жаль, что он не будет драться за титул сейчас, я считаю, он заслуживает титульный бой. Но если смотреть со стороны Барбозы, нам нужен был бой против Нурмагомедова. Если бы мой клиент выиграл этот поединок, то он бы бесспорно стал следующим претендентом на чемпионский бой", - добавил менеджер бразильца.

Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). В послужном списке Бабозы 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал (12 - досрочно) и четыре раза терпел поражение.

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