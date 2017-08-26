Писарев: Лига чемпионов стала для "Спартака" главной мотивацией после победы в РФПЛ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Выступление в Лиге чемпионов стало главной мотивацией для футболистов "Спартака" после победы в чемпионате России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал шестикратный чемпион России в составе красно-белых Николай Писарев.
"Спартак" в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. В текущем сезоне красно-белые в семи стартовых турах набрали восемь очков и занимают 10-е место в таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
"Лига чемпионов - это совсем другая мотивация. Только заиграет гимн турнира, сразу побегут мурашки по коже, и все начнут играть совершенно с другим настроем. После победы в чемпионате главной мотивацией становится Лига чемпионов. Для меня всегда так было", - сказал Писарев.
"Всегда тяжело защищать титул, - продолжил Писарев. - Видно, что футболисты немного выдохнули, и кто-то решил, что где-то можно недобежать. Это психология".
Соперниками "Спартака" по группе Лиги чемпионов стали испанская "Севилья", английский "Ливерпуль" и словенский "Марибор".
"Севилья" с [главным тренером Эдуардо] Бериццо - это фаворит группы. Физически они готовы очень хорошо, могут загнать любого соперника. Если не будешь готов на все 100 процентов, то шансов с "Севильей" нет. Если бы там был другой тренер, то, возможно, я бы сказал, что их можно как- то поймать", - сказал Писарев.