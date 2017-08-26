Российские баскетболистки проиграли японкам и не смогли выйти в финал Универсиады

Источник: суд арестовал водителя автобуса и предпринимателя по делу о ДТП на КубаниПроисшествия 26 августа, 17:29
Футболист Денис Черышев почувствовал, что в сборной России на него рассчитываютСпорт 26 августа, 17:17
Участие 18 российских гребцов в ЧМ в США находится под вопросом из-за проблем с визамиСпорт 26 августа, 17:06
"Амкар" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв "Арсенал"Спорт 26 августа, 16:54
Писарев: Лига чемпионов стала для "Спартака" главной мотивацией после победы в РФПЛСпорт 26 августа, 16:53
Представители властей Сирии и оппозиции провели телемостМеждународная панорама 26 августа, 16:37
"Тушили всем миром": как жители Волгоградской области переживают аномальные пожарыВ стране 26 августа, 16:36
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушкиПроисшествия 26 августа, 16:28
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем БарбозойСпорт 26 августа, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.
Встреча завершилась со счетом 84:63 в пользу японской сборной. Самой результативной баскетболисткой в составе российской команды стала Юлия Гладкова, набравшая 19 очков и сделавшая 10 подборов.
В другом полуфинале сборная Австралии одержала победу над командой Тайваня со счетом 79:74.
Финал и матч за бронзовые медали пройдут 28 августа.
На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали бронзовые медали.
Универсиада завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко