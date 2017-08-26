Российские баскетболистки проиграли японкам и не смогли выйти в финал Универсиады

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 84:63 в пользу японской сборной. Самой результативной баскетболисткой в составе российской команды стала Юлия Гладкова, набравшая 19 очков и сделавшая 10 подборов.

В другом полуфинале сборная Австралии одержала победу над командой Тайваня со счетом 79:74.

Финал и матч за бронзовые медали пройдут 28 августа.

На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали бронзовые медали.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко