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Участие 18 российских гребцов в ЧМ в США находится под вопросом из-за проблем с визами

Спорт
26 августа, 17:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ

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Выдача виз в Консульском Отделе Посольства США

Выдача виз в Консульском Отделе Посольства США

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восемнадцать членов сборной России по академической гребле пока не получили американские визы для участия в чемпионате мира, процесс затягивается на неопределенное время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом", - сообщили в пресс-службе ФГСР.

В состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.

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