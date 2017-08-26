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Футболист Денис Черышев почувствовал, что в сборной России на него рассчитывают

Спорт
26 августа, 17:17 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, августа. /ТАСС

По словам отца полузащитника Дмитрия Черышева, на данный момент у Дениса еще нет разрешения играть от доктора

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Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA/Domenech Castello

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Включение в первоначальный состав сборной России на контрольный матч с московским "Динамо" позволил полузащитнику испанского "Вильярреала" Денису Черышеву почувствовать, что в тренерском штабе национальной команды на него рассчитывают. Об этом журналистам рассказал отец игрока Дмитрий Черышев.

Денис Черышев был включен в первоначальный состав сборной России, но затем не вошел в список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

"Самое главное, что тренер [Станислав Черчесов] позвонил. Денис почувствовал, что он находится в списке кандидатов. Они поговорили, объяснились. Для каждого футболиста важно знать, что о тебе помнят и на тебя рассчитывают", - сказал Черышев-старший.

"На данный момент у Дениса еще нет разрешения играть от доктора. Он уже тренируется в общей группе, потихонечку набирает форму. Думаю, что недели через две после перерыва на сборную он войдет в состав", - добавил Черышев.

26-летний Денис Черышев все лето восстанавливался от травмы мышцы бедра.

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