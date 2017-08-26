ФК "Торпедо" проведет домашний матч с пензенским "Зенитом" на стадионе им. Стрельцова

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московское "Торпедо" проведет домашний матч первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против пензенского "Зенита" на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Александр Тукманов.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова, до 1997 года носивший название "Торпедо", долгое время являлся стадионом московского клуба. Последний домашний матч на этой арене "Торпедо" провело во сезоне-2014/15, когда выступало в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. После вылета из высшего дивизиона москвичи свои игры проводят на поле академии имении Федора Черенкова.

"Матч 8 сентября с "Зенитом" мы играем на стадионе Стрельцова, а дальше вопрос пока открыт. Мы хотим там играть постоянно, но есть много факторов, которые влияют на это: цена вопроса, состояние поля, посещаемость наших матчей. Не скажу, что руководство стадиона придирается к этому, просто есть их позиция и позиция акционеров клуба, которые выделяют деньги на аренду сооружения. Эти две точки зрения надо сближать", - сказал Тукманов.

"8 сентября играем здесь, потом на выезде опять же на стадионе Стрельцова против "Арарата". Время у нас еще есть, так что давайте не будем торопить события. Сейчас пройдет матч, а дальше будем двигаться шаг за шагом и будет понятно", - отметил президент клуба.

В сезоне-2017/18 "Торпедо" выступает в зоне "Центр" первенства ПФЛ. После шести туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с 11 очками.