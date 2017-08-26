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Сборная России завоевала одну золотую медаль в седьмой день Универсиады

Спорт
26 августа, 18:44 UTC+3 ТАСС

Всего в активе россиян 67 медалей - 15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая

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© EPA/Universiade Organzing Committ

ТАСС, 26 августа. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали в седьмой соревновательный день Универсиады в Тайбэе.

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Пловцы принесли сборной России наибольшее количество наград за прошедший день. Серебро выиграла Мария Каменева на дистанции 50 метров вольным стилем. Мужская сборная в составе Романа Ларина, Рустама Гадирова, Александра Садовникова и Михаила Вековищева стала серебряным призером в эстафете 4x100 м комплексным плаванием. Александр Осипенко завоевал бронзу на дистанции 400 м комплексом.

Единственное золото выиграла мужская сборная России по тхэквондо в составе Рафаэля Аюкаева, Максата Аллалиева, Богдана Гречкина и Булата Магомедова. Россияне одержали победу в командных соревнованиях.

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии и вышла в полуфинал соревнований. Российские волейболистки одержали победу над украинками и пробились в финал Универсиады. Футболистки уступили бразильянкам в полуфинале и сыграют в матче за бронзовые медали. Баскетболистки проиграли в 1/2 финала японкам и поборются за третье место.

Всего в активе сборной России 67 медалей - 15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Южной Кореи (26-17-24). Вторую позицию занимает команда Японии (25-17-22), третью - сборная Тайваня (17-22-14).

По общему числу медалей россияне делят первое место с южнокорейской командой, у обеих сборных по 67 наград.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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