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Немки Людвиг и Валькенхорст выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
26 августа, 19:00 UTC+3 ТАСС

В решающей встрече немки обыграли бразильянок Агату Беднарчук и Дуду

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Лаура Людвиг (справа) и Кира Валькенхорст

Лаура Людвиг (справа) и Кира Валькенхорст

© EPA/Valda Kalnina

ТАСС, 26 августа. Немки Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст одержали победу в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.

В решающей встрече немки обыграли бразильянок Агату Беднарчук и Дуду со счетом 21:17, 19:21, 15:10. В матче за третье место другая бразильская пара Ларисса Франка/Талита Антунес обыграла канадок Мелиссу Хаману-Паредес и Сару Паван - 21:17, 21:19.

Людвиг и Валькенхорст второй год подряд выигрывают финальный турнир Мирового тура. Немки играют в паре с 2013 года. Вместе они стали олимпийскими чемпионками 2016 года, чемпионками мира - 2017 и двукратными чемпионками Европы (2015, 2016).

В финал Мирового тура в женском турнире попали 12 команд (четыре пары получили специальные приглашения), которые были разбиты на четыре группы. Напрямую в 1/4 финала вышли победители групп. Пары, занявшие второе и третье места, сыграли между собой стыковые матчи за четыре дополнительные путевки в четвертьфиналы.

Россиянки в финал Мирового тура не отобрались.

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