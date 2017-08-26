Международный турнир по смешанным единоборствам "Единый Донбасс" открылся в Донецке

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Международный турнир по смешанным единоборствам "Единый Донбасс" открылся в субботу в донецком спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

Организаторы решили провести соревнования на футбольном поле, в центре которого установили бойцовский ринг, чтобы вместить всех желающих посмотреть спортивное зрелище.

"Организация турнира на мировом уровне. Такой турнир впервые в истории Донецкой народной республики. Это подарок для наших жителей ко Дню города [Донецка] и Дню шахтера", - сказал в беседе с журналистами руководитель общественной организации "Ассоциация единоборств Донбасса" Роман Трошин.

По предварительным оценкам, увидеть поединки бойцов уже пришли 6 тысяч человек и, как ожидается, к финальным поединкам их количество только увеличится. Для удобства зрителей состязания транслируют на большие экраны стадиона.

Формат поединков предусматривает два раунда по пять минут. Открыли турнир бойцы легкой весовой категории. На ринге встретились россиянин Илья Волынец и его визави из Донецка Николай Присмаков, который и одержал победу в первом раунде.

Главным боем турнира станет встреча Никиты Крылова из Красного Луча и опытного бойца из Хорватии Маро Перака.