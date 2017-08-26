Михайлов надеется, что Егорян сможет выступать в полную силу в новом сезоне

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов надеется, что лидер сборной России Яна Егорян сумеет восстановиться к старту нового сезона и будет выступать в полную силу. Об этом он сказал ТАСС.
Двукратная олимпийская чемпионка получила травму пальца ноги в начале июня, но приняла участие в чемпионате Европы и чемпионате мира. На чемпионате Европы 23-летняя спортсменка завоевала серебро в командных соревнованиях саблисток, на чемпионате мира она проиграла на стадии 1/8 финала в личных соревнованиях.
Как отмечал после мирового первенства Михайлов, спортсменка не смогла показать свои лидерские качества из-за последствий повреждения.
"2 сентября у наших основных фехтовальщиков начинается восстановительный сбор. Надеюсь, что к новому сезону Яна восстановится и будет выступать в полную силу", - сказал Михайлов.
Яна Егорян является двукратной чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в личном и командном первенстве саблисток.
Розыгрыш Кубка мира у фехтовальщиков стартует 17 сентября.