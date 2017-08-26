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Михайлов надеется, что Егорян сможет выступать в полную силу в новом сезоне

Спорт
26 августа, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее президент Федерации фехтования России заявил, что спортсменка не смогла показать свои лидерские качества на чемпионате мира из-за последствий повреждения

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Яна Егорян

Яна Егорян

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов надеется, что лидер сборной России Яна Егорян сумеет восстановиться к старту нового сезона и будет выступать в полную силу. Об этом он сказал ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка получила травму пальца ноги в начале июня, но приняла участие в чемпионате Европы и чемпионате мира. На чемпионате Европы 23-летняя спортсменка завоевала серебро в командных соревнованиях саблисток, на чемпионате мира она проиграла на стадии 1/8 финала в личных соревнованиях.

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Как отмечал после мирового первенства Михайлов, спортсменка не смогла показать свои лидерские качества из-за последствий повреждения.

"2 сентября у наших основных фехтовальщиков начинается восстановительный сбор. Надеюсь, что к новому сезону Яна восстановится и будет выступать в полную силу", - сказал Михайлов.

Яна Егорян является двукратной чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в личном и командном первенстве саблисток.

Розыгрыш Кубка мира у фехтовальщиков стартует 17 сентября.

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