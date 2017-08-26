Турнир по дзюдо "Золотая лига" будет посвящен памяти погибшего посла РФ в Турции Карлова

ТАСС, 26 августа. Чемпионат Европы по дзюдо среди клубов "Золотая лига", который пройдет в Анкаре 25 ноября, будет посвящен памяти погибшего в декабре прошлого года посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского союза дзюдо, который оказался в распоряжении ТАСС.

В субботу прошло заседание конгресса организации в Будапеште.

"Примечательным фактом станет то, что турнир в турецкой столице будет посвящен памяти российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в декабре 2016 года от пуль террориста", - говорится в сообщении.

Также на заседании конгресса Европейского союза дзюдо были заслушаны отчеты руководителей различных направлений деятельности организации, ее президента - Сергея Соловейчика, а также представлены презентации городов-столиц важнейших состязаний европейского календаря 2017 года.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".