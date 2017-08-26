Российские волейболисты победили команду Словении в матче чемпионата Европы

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России одержала победу над командой Словении во втором матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. В турнирной таблице сборная России занимает первое место, одержав в двух матчах две победы.

В следующем матче 28 августа россияне сыграют с испанцами. Словенские волейболисты в тот же день встретятся с командой Болгарии.

В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Победитель каждой группы выходит в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, поборются друг с другом в матчах на вылет за выход в 1/4 финала соревнований.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.