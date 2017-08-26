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Гогаев считает, что полсекунды концентрации стоили ему золота чемпионата мира по борьбе

Спорт
26 августа, 21:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В итоге россиянин на турнире завоевал бронзу

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Алан Гогаев

Алан Гогаев

© EPA/SERGEI ILNITSKY, архив

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Мимолетная потеря концентрации в схватке с грузином Зураби Якобишвили стоила российскому борцу Алану Гогаеву золотой медали чемпионата мира в Париже в весовой категории до 65 кг. Об этом спортсмен рассказал журналистам после своего выступления на турнире, где он стал бронзовым призером.

Гогаев успешно провел первые три схватки, сначала с представителем Южной Кореи Сюн Чун Ли - 5:2, затем со счетом 6:5 одолел иранца Мейзама Назири и Адама Батирова - 2:1, представляющего Бахрейн. Роковой для россиянина стала встреча с Якобишвили. Гогаев вел в счете еще за 10 секунд до конца схватки 3:1, но на полсекунды расслабился и позволил сопернику сравнять счет, в результате чего Якобишвили стал победителем по последнему действию, а затем и чемпионом мира. Гогаеву осталось довольствоваться малым финалом, в котором он со счетом 8:2 выиграл у турка Мустафы Кая.

"Я настраивался на каждую схватку, выигрывал в полуфинале до последних секунд, но упустил момент, на полсекунды расслабился, - рассказал Гогаев. - Тренеры подсказывали, кричали, но когда борешься, много не слышно. Вы считаете бронзу нормальным результатом? Для меня это не так".

Теперь в активе спортсмена бронза чемпионата мира в Париже и серебро ЧМ-2010 в Москве. "Золота для комплекта не хватает. В следующем году еще раз попробую", - отметил россиянин.

Турнир завершится 26 августа.

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