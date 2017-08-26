Тарханов: "Локомотив" имеет игроков хорошего уровня и способен быть на высоте

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" способен быть на высоте в чемпионате России, имея игроков очень хорошего уровня. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.
В субботу "Урал" в матче восьмого тура чемпионата России на выезде проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 1:2.
"У "Локомотива" очень хороший уровень игроков. Учитывая это, клуб способен быть на высоте", - сказал Тарханов.
"Первый тайм мы играли хорошо, игра была равная. Во втором изначально не получалось, мы стали ошибаться, но концовка была за нами, мы имели преимущество, но не удалось пробить соперника", - отметил тренер.
После восьми туров чемпионата России "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. "Локомотив" располагается на втором месте с 19 очками.