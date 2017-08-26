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Никита Крылов стал победителем турнира по смешанным единоборствам "Единый Донбасс"

Спорт
26 августа, 23:16 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 26, августа. /ТАСС

В главном поединке турнира он нокаутировал хорвата Марома Перака

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ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Никита Крылов из Красного Луча стал победителем главного поединка международного турнира по смешанным единоборствам "Единый Донбасс", ему удалось отправить в нокаут хорвата Марома Перака.

"Это приятно на самом деле выступать у себя дома, слышать ваши голоса. Огромное спасибо. Донецк, я люблю тебя", - приводит слова Крылова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Кубок Ассоциации единоборств Донбасса победителю вручил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. "Сегодня на ринге наш земляк показал, что такое настоящий "донбассовский характер". Соперник был очень хороший. Донецк - с праздником, Крылов - с победой", - сказал глава ДНР.

В международном турнире "Единый Донбасс", который состоялся в субботу на донецком стадионе "Олимпийский", прошли захватывающие бои с участием 16 спортсменов. Ко времени главного поединка на стадионе, по оценке корреспондента ДАН, собралось порядка 20 тысяч любителей спорта.

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